Jovem palestino é morto em outro “Dia da Ira” na Faixa de Gaza

Gaza – Um jovem palestino morreu no “Dia da Ira” convocado pelo movimento Hamas para esta sexta-feira em combates ao leste de Jabalya, no sul da Faixa de Gaza, entre manifestantes e o Exército israelense, informou o Ministério de Saúde palestino.

Zakareya Kafarna, de 24 anos, foi atingido pelos disparos dos soldados israelenses, acrescentou o porta-voz do Ministério de Saúde da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Ashraf al Qedra, depois que o jovem tentou cortar a cerca junto com dezenas de jovens palestinos para jogar pedras nos soldados.

O chefe do Hamas, Yehia Sinwar, pediu ontem em reunião com jovens de Gaza um “Dia da Ira”. “Um dia de luta contra as forças de ocupação nas fronteiras de Gaza. Todos os palestinos devem ir amanhã a enfrentar a ocupação para derrubar a declaração de Trump”.

O movimento islamita que governa Gaza desde 2007 elogiou a votação da Assembleia Geral da Organização da ONU de ontem na qual rejeitou o reconhecimento do presidente dos EUA, Donald Trump, de Jerusalém como capital de Israel dizendo que “a direção é a correta e uma vitória para os legítimos direitos palestinos”.