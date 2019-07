Jovem é identificado como autor de ataque em festival na Califórnia

Um jovem do Estado norte-americano da Califórnia foi identificado pela polícia nesta segunda-feira, 29, como o atirador que matou três pessoas, incluindo duas crianças, em um festival culinário ao sul de Francisco.

Santino William Legan, de 19 anos, cortou uma cerca do Festival do Alho de Gilroy na noite de domingo e atirou nas pessoas com um rifle de assalto “estilo AK-47”, disse o chefe de polícia de Gilroy, Scot Smithee, aos repórteres.

Um minuto depois de abrir fogo, Legan foi morto a tiros por três policiais que estavam no local munidos de armas de mão.

“Poderia ter ficado muito pior muito rápido”, disse Smithee, observando que o festival, que ocorre a cerca de 48 quilômetros a sudeste do Vale do Silício, o polo tecnológico dos EUA, recebe milhares de visitantes.

A polícia ainda está tentando determinar o motivo, e também investiga relatos de testemunhas oculares ainda sem confirmação segundo os quais Legan pode ter tido um cúmplice.

Legan matou um menino de 6 anos, uma menina de 13 e um homem de cerca de 20 anos, disse Smithee. A polícia acredita que Legan comprou o rifle legalmente em Nevada no dia 9 de julho, acrescentou o policial.

Doze pessoas ficaram feridas, mas não estava claro quantas foram baleadas ou se feriram de outra forma durante a correria dos espectadores que tentavam fugir, de acordo com a polícia, que anteriormente havia estimado os feridos em 15.

Uma pessoa se encontrava em estado crítico, disse a porta-voz de um hospital.

Evenny Reyes, de 13 anos, disse ao San Jose Mercury News que a princípio achou que os disparos eram fogos de artifício, mas que depois viu uma pessoa com uma perna ferida.

“Estávamos indo embora e vimos um cara com uma bandana amarrada na perna porque levou um tiro”, contou Evenny ao jornal.

Armas de qualquer tipo são proibidas, segundo o site do evento, que ainda disse que qualquer pessoa usando roupas ou itens indicando filiação a uma gangue, inclusive de motoqueiros, seria impedida de entrar.