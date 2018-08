Jovem é condenada a prisão perpétua por terrorismo no Reino Unido

Nesta sexta-feira (3), um tribunal britânico sentenciou uma jovem de 18 anos à prisão perpétua passível de revisão após 13 anos, a mulher mais nova já condenada por terrorismo no Reino Unido.

Safaa Boular foi considerada culpada pela Corte Central Criminal de Londres por planejar um atentado em solo britânico junto com a irmã e com a mãe, constituindo outro aspecto sem precedentes: o primeiro grupo inteiramente feminino que pretendia lançar um ataque no país.

Sua irmã, Rizlaine Boular, de 22, também foi condenada à prisão perpétua – revisável após 16 anos -, enquanto a mãe, Dich Boular, foi sentenciada a seis anos e nove meses de detenção. A pena é inferior, porque seu papel foi menor.

As duas irmãs consideraram cometer um atentado no Palácio de Westminster, que abriga o Parlamento, ou no Museu Britânico, depois que a caçula, Safaa, foi seduzida na Internet por um extremista do grupo Estado Islâmico (EI).

Após ser detida quando tentava viajar para a Síria, Safaa começou a discutir com sua irmã sobre como cometer os atentados. Essas conversas foram interceptadas pelas autoridades.