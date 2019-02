Joule é o primeiro carro elétrico sul-africano

São Paulo – A África do Sul se mostra interessada em entrar no mercado de fabricação de automóveis elétricos. O primeiro modelo do país é o Joule, fabricado pela empresa Optimal Energy, com espaço para cinco passageiros e design elegante.

O carro ainda não conta com tecnologias tão avançadas quanto os outros modelos elétricos, como o Nissan Leaf ou o novo Honda Fit elétrico, mas já é um grande passo da África do Sul em direção ao desenvolvimento sustentável. O projeto contou com investimentos privados, da Optimal Energy, e apoio governamental.

Além de ser totalmente elétrico e não emitir gases de efeito estufa, o fabricante garante que o automóvel chega a ser até cinco vezes mais eficiente energeticamente que os modelos movidos a gasolina ou diesel. O Joule é equipado com uma bateria de íon-lítio reciclável, feita sem a utilização de metais pesados e capaz de oferecer autonomia de 300 quilômetros, após ser recarregada por sete horas.

Apesar de ser um carro elétrico, o modelo sul-africano não deixa a desejar no quesito potência. Ele é capaz de ir de zero a 60km/h em cinco segundos e tem velocidade máxima de 135 km/h, caracterizando-o como o modelo ideal para as cidades.

Ainda como benefício deste carro, a Optimal Energy garante que a economia com combustível pode chegar a 90% e os custos de manutenção podem ser reduzidos em 50%. O Joule poderá ser recarregado em qualquer tomada de 220V e sairá de fábrica equipado com tecnologias para conectar Bluetooth, iPod e outros equipamentos eletrônicos. A expectativa é que o carro esteja disponível no mercado até 2015.