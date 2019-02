Jornal publica jogo que eletrocuta políticos corruptos

Pequim – O principal jornal porta-voz do Partido Comunista da China (PCCh), “Diário do Povo”, publicou nesta quinta-feira um jogo online no qual os usuários podem ganhar pontos ao eletrocutar políticos corruptos.

O jornal encoraja os leitores a participar do jogo, denominado “Luta contra a Corrupção“, e afirma que “todos têm responsabilidade na luta contra a corrupção e o desvio de verbas e conduta”.

O jogo se desenvolve em uma prisão com oito janelas, nas quais de vez em quando um corrupto tenta escapar e o jogador deve impedi-lo disparando com uma pistola elétrica ou “taser”.

Na tela aparecem quatro tipos de corruptos chineses: um que suborna, outro que ganha grandes fortunas ilicitamente, outro que exerce o tráfico de influência e um quarto que parece ter relações extramatrimoniais (o PCCh também persegue o adultério entre seus altos cargos).

Dar uma descarga a cada um destes personagens, que com a passagem do tempo ficam cada vez mais rápidos, dá 100 pontos ao jogador, embora este possa perder pontos se se equivocar e utilizar o “taser” contra os policiais que também aparecem intermitentemente.

O jogo faz parte de uma campanha anticorrupção que o presidente da China, Xi Jinping, deu início ao chegar ao poder e que culminou em grandes penas de prisão a ex-altos cargos como o ex-ministro de Ferrovias Liu Zhijun e o antigo secretário- geral da metrópole de Chongqing Bo Xilai.