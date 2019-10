Johnson retirará projeto de lei do Brexit caso calendário seja reprovado

Londres — O governo britânico retirará do Parlamento o projeto de lei do Brexit caso os deputados votem nesta terça-feira contra o curto calendário estabelecido para a tramitação da saída e a União Europeia (UE) confirme a prorrogação do prazo, revelou uma fonte do governo à emissora “BBC”.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, busca aprovar seu acordo para o Brexit ao tentar levá-lo ao Parlamento em uma linha do tempo acelerada para que o Reino Unido possa deixar a União Europeia em 31 de outubro.

“Se o Parlamento se recusar a permitir que o Brexit aconteça e, em vez disso, conseguir o que quer e decidir adiar tudo até janeiro ou possivelmente mais do que isso, nessas circunstâncias… com muito pesar, devo dizer que o projeto terá que ser retirado e teremos que avançar… para uma eleição geral”, disse Johnson.