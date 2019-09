Johnson ameaça expulsar do partido quem for contrário a Brexit sem acordo

Londres — O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, ameaçou expulsar parlamentares rebeldes de seu Partido Conservador se estes frustrarem os planos do governo para a separação britânica da União Europeia votando contra um Brexit sem acordo.

A promessa de Johnson de romper com a UE em 31 de outubro com ou sem um acordo de saída colocou o país a caminho de uma crise constitucional e um confronto com os outros 27 membros do bloco, e uma eleição é uma das possibilidades.

Rebeldes conservadores estão conspirando com partidos de oposição para assumir o controle do Parlamento e atar as mãos do governo com uma legislação que impediria um Brexit sem acordo que dizem que seria desastroso para a economia.

Faltando 24 horas para o Parlamento voltar do recesso de verão, representantes do premiê alertaram os rebeldes que, se votarem contra o governo, estarão entregando o controle do Legislativo ao líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn.

“Se não votarem com o governo na terça-feira, eles estarão destruindo a posição de negociação do governo e entregando o controle do Parlamento a Jeremy Corbyn”, disse uma fonte do gabinete responsável por angariar votos, que é responsáveis pela disciplina partidária.

“Qualquer membro conservador do Parlamento que fizer isso será destituído como angariador de votos e não será um candidato conservador em uma eleição”, disse a fonte.

Mais de três anos depois de 52% do Reino Unido decidir deixar a União Europeia por meio de um referendo, ainda não está claro em que termos, ou mesmo se, o Brexit acontecerá.

Corbyn, líder socialista veterano dos trabalhistas, dirá nesta segunda-feira que está pronto para fazer todo o possível para evitar um Brexit sem um pacto, descrevendo tal esforço como uma última tentativa de afastar “nosso país do abismo”.

No xadrez parlamentar a respeito do Brexit, tampouco está claro qual será a reação de Johnson se a aliança de rebeldes conservadores e siglas opositoras conseguir derrotar o governo.

Johnson, o garoto-propaganda da campanha pró-desfiliação de 2016, classificou os rebeldes como “colaboradores” que estão minando a posição de negociação do governo ao anular sua ameaça de uma separação sem acordo.