John Kerry tenta impulsionar a paz no Oriente Médio

Amã – O secretário de Estado americano, John Kerry, chegou nesta quinta-feira a Amã em seu giro pelo Oriente Médio para tentar impedir que fracassem as negociações de paz entre Israel e os palestinos.

Pouco depois de sua chegada, Kerry foi ao palácio se reunir com o rei da Jordânia, Abdullah II, um dos protagonistas do processo de paz, e terá outro encontro com o presidente palestino Mahmud Abbas.

Também manterá um encontro com o ministro das Relações Exteriores jordaniano, Naser Judeh.

O secretário de Estado já se reuniu com Abbas na véspera, na Cisjordânia,m e também falou em duas ocasiões com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em uma tentativa de resolver a crise nas negociações de paz.

E tem a intenção de voltar na sexta-feira a Jerusalém para prosseguir com o diálogo, segundo fontes americanas.

As negociações de paz, que foram retomadas no final de julho depois de quase três anos de interrupção devido a desacordos profundos, transcorrem num clima muito tenso e podem fracassar se Kerry não intervir, segundo fontes das duas parres.

Os dois lados discordam sobre que base deve ser tomada como ponto de partida para as negociações principalmente a colonização judia dos territórios palestinos e sobre a divisão do território.