Jogo de Rússia e Espanha será sob alerta amarelo para tempestade em Moscou

Moscou – A partida entre Espanha e Rússia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, será disputada neste domingo sob chuva e calor no estádio Luzhiniki, segundo as mais recentes previsões meteorológicas para Moscou.

A capital russa mantém o alerta amarelo para fortes chuvas para todoo dia, embora a força do vento esperada tenha caído de 80 quilômetros por hora para até 32,5 quilômetros por hora. A temperatura será de 27 graus, acima da média pra o verão moscovita.

A Câmara municipal de Moscou manteve fechado neste sábado o espaço que sedia a Fan Fest da Fifa, nas Colinas dos Pardais, para evitar acidentes, e por enquanto não informou se o fechamento será mantido neste domingo.

Exatamente hoje se completa um ano do pior temporal de Moscou em um século, no qual duas pessoas morreram devido ao impacto de um raio. EFE