Joe Biden, ex-vice-presidente dos EUA, confirmará candidatura na quinta

Washington — Ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden planeja anunciar na quinta-feira, 25, que pleiteará a indicação do Partido Democrata para a candidatura presidencial para a eleição de 2020, disse uma fonte familiarizada com os planos nesta terça-feira.

Biden, de 76 anos, foi senador de longa data que serviu durante oito anos como vice do presidente democrata Barack Obama. Ele disputa a vaga com quase 20 outros postulantes que querem tentar derrotar o presidente republicano Donald Trump na eleição do ano que vem.

O anúncio de Biden, que deve ser feito em um vídeo, responderá àqueles que passaram meses especulando se ele desafiará Trump, que sucedeu Obama na Casa Branca depois de derrotar a democrata Hillary Clinton em 2016.

Na próxima segunda-feira, Biden se encontrará com membros de um sindicato em Pittsburgh, distrito eleitoral crucial da Pensilvânia que apoiou Trump em 2016, disse a fonte.

Nas próximas semanas virão visitas aos quatro Estados que votam primeiro – Iowa, New Hampshire, Carolina do Sul e Nevada, – relatou a fonte, acrescentando que todos os detalhes ainda estão sendo finalizados.

Biden concorreu duas vezes à Presidência sem sucesso, e mais recentemente foi questionado sobre suas interações com mulheres que disseram que ele as constrangeu – ele disse não crer que agiu inadequadamente, mas que será mais cuidadoso com o comportamento.