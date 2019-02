Jihadistas suspendem bombeamento de petróleo na Síria

Beirute – Os jihadistas pararam de bombear petróleo em seis campos controlados pelo grupo Estado Islâmico (EI) em Deir Ezor, leste da Síria, por medo dos bombardeios americanos, afirmaram moradores da região.

“A extração de petróleo parou por causa da situação da segurança. Todos os campos estão parados, com exceção do campo de Coneco, que fornece o gás necessário para a produção de energia elétrica de seis províncias”, afirmou à AFP Leith al-Deiri, que mora na cidade de Deir Ezor.

“Eles estão com medo dos bombardeios”, assegurou Rayan al Furati, que deixou Deir Ezor há 10 dias, mas continua em contato com os habitantes.

“Nenhum dos campos sofreu danos porque os ataques se concentraram nas refinarias”, acrescentou.

Desde julho, o controla a maioria da província petroleiro de Deir Ezor e a maior parte dos campos de petróleo da região, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

O EI produz mais petróleo que o governo sírio. O ministério do Petróleo síria acredita que os jihadistas extraem 80.000 barris diários, enquanto que a produção do governo é de 17.000 barris por dia.

Valérie Marcel, pesquisadora do instituto Chatham House de Londres, assegura, no entanto, que o EI só produz 50.000 bd no Iraque e na Síria.