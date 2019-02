Japão reforça segurança em aeroportos para Olimpíadas

O Governo do Japão começou a instalar hoje (15) scanners corporais nos principais aeroportos do país, no âmbito de um plano para reforçar as medidas antiterrorismo, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Os scanners corporais, que estarão funcionando no final do mês nos aeroportos de Narita e Haneda, em Tóquio, e no de Kansai, sul da capital, vão ser utilizados pela primeira vez no Japão depois da fase de testes em 2010, informa o jornal Yomiuri.

A partir de 2016, o Governo prevê equipar os principais aeroportos do país com estes dispositivos de segurança, que permitem detectar objetos ocultos debaixo da roupa e que já são utilizados em vários países da União Europeia e nos Estados Unidos.

O Ministério das Infraestruturas, Transportes e Turismo decidiu financiar a instalação dos scanners corporais nos aeroportos devido a ameaça feitas no início do ano pelo grupo autoproclamado Estado Islâmico (EI) contra o Japão e no quadro de um plano nacional de segurança para Tóquio 2020.

Em meados de janeiro, pouco depois de o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, ter anunciado uma doação para os países que acolhem refugiados que fogem do avanço dos jihadistas, o grupo exigiu a Tóquio US$ 200 milhões em troca de poupar a vida de cidadãos japoneses sequestrados.

O grupo extremista acabou executando os dois japoneses e, em vídeo, acusou Abe de ter entrado “em uma guerra que não se pode ganhar”, ameaçando assassinar cidadãos japoneses “onde quer que estejam”.