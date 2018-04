Japão quer normalizar relação com Coreia do Norte após cúpulas

Seul – O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, mostrou nesta terça-feira seu desejo de abordar a normalização das relações entre Japão e Coreia do Norte após as cúpulas deste país com Coreia do Sul e Estados Unidos, durante uma conversa telefônica com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in.

Entre Pyongyang e Tóquio “existem muitos problemas pendentes”, como o desenvolvimento nuclear e de mísseis do regime e o sequestro de cidadãos japoneses, mas se o sucesso das cúpulas representa resolver essas questões, isto “poderia levar a uma normalização das relações entre a Coreia do Norte e o Japão”, disse Abe, segundo um comunicado difundido pelo escritório presidencial sul-coreano.

Durante a conversa, de aproximadamente 40 minutos, o líder japonês deu boas-vindas ao encontro que Moon manterá com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, na sexta-feira, qualificando-o como uma rara oportunidade não só para conseguir a desnuclearização do Norte, mas também para melhorar os laços entre os países vizinhos.

A conversa entre os líderes de Japão e Coreia do Sul acontece três dias antes da primeira cúpula intercoreana em 11 anos, e a terceira da história.

Abe pediu a Moon que exponha durante a mesma os sequestros de japoneses cometidos há décadas e durante anos pelo serviço secreto norte-coreano, a principal controvérsia entre Pyongyang e Tóquio.

O presidente sul-coreano se comprometeu a transmitir a Kim Jong-un sua opinião de que resolver este assunto “ajudará a estabelecer a paz no nordeste asiático”, segundo o comunicado.

Após a reunião intercoreana, está previsto que Kim fique frente a frente com o presidente americano, Donald Trump, entre o fim de maio e o início de junho, no que será o primeiro encontro entre líderes dos dois países.