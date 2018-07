Japão executa vários membros de seita condenados por ataque com gás sarin

Tóquio – O governo do Japão executou nesta quinta-feira (data local) vários membros da seita Verdade Suprema, responsável pelo atentado com gás sarin no metrô de Tóquio em 1995 e que ainda estavam no corredor da morte.

As informações foram divulgadas pela agência “Kyodo”, que cita fontes próximas ao caso. No entanto, o Ministério da Justiça do Japão ainda não divulgou detalhes sobre as execuções. Não sabe quantos e quem são os integrantes mortos hoje.

Os seis membros da seita Verdade Suprema foram condenados a morte pelo atentado de 1995 no qual morreram 13 pessoas e por outros crimes cometidos pelo grupo, liderado por Shoko Asahara.

Asahara e mais seis integrantes da organização foram executados pelas autoridades japonesas no último dia 6 de julho.