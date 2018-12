Japão estuda convidar Trump para visitar Tóquio em maio, diz imprensa

Tóquio – O Japão estuda a possibilidade de convidar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para uma visita oficial ao país asiático, a ser realizada em maio do próximo ano, depois que o imperador Naruhito assuma o trono, de acordo com informações divulgadas nesta terça-feira pela agência local de notícias “Kyodo”.

Fontes do governo afirmaram à agência que, se confirmado, Trump seria a primeira personalidade estrangeira a se reunir com Naruhito quando ele assumir o trono.

Naruhito assumirá o Trono do Crisântemo no dia 1º de maio de 2019, dia seguinte a renúncia do imperador Akihito.

Meses depois, no dia 22 de outubro, haverá uma cerimônia de proclamação pública, com a presença de altos dignatários, onde deve ter a participação de 2,6 mil convidados.

Questionado sobre a possibilidade da visita oficial de Trump ao Japão em maio, o ministro porta-voz do governo japonês, Yoshihide Suga, disse hoje durante sua entrevista coletiva diária que “nada está decidido” sobre esse convite oficial.

Trump se reuniu no último final de semana com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, quando os dois se encontraram em Buenos Aires para participar da cúpula do G20.

Se a visita de Trump ao Japão for confirmada, será a segunda realizada por ele como chefe de Estado ao país asiático, já que esteve em Tóquio em novembro do ano passado, como parte de uma excursão pelo continente.