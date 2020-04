Japão declara estado de emergência por coronavírus

O gabinete do Japão aprovou nesta terça-feira (7) um pacote econômico de 108 trilhões de ienes (US$ 988,83 bilhões) para lidar com os efeitos adversos da pandemia de coronavírus. Como se esperava, o governo japonês também declarou estado de emergência por um mês em função da covid-19, como é conhecida a doença causada pelo vírus.

O pacote inclui gastos fiscais de 39,5 trilhões de ienes e repasses de 300 mil ienes a famílias que tenham sofrido forte perda de renda por causa do coronavírus.

Além disso, o governo japonês pretende oferecer até 2 milhões de ienes a pequenas empresas afetadas pela pandemia e aliviar parte dos impostos pagos por firmas dessa categoria.

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, também declarou nesta terça estado de emergência por um mês em Tóquio e seis outras áreas, numa tentativa de conter a disseminação do vírus, como já havia sinalizado ontem.

Segundo Abe, não haverá bloqueios de estilo europeu neste período, mas os governantes das áreas designadas poderão fazer mais para reforçar apelos de distanciamento social. Eventuais violações, porém, não deverão ser punidas.

Apenas a região metropolitana de Tóquio, que conta com uma população de 14 milhões de pessoas, tinha 1.116 casos confirmados de coronavírus na segunda-feira. Em todo o Japão, há 3.906 casos confirmados, além de outros 712 de um navio de cruzeiro que ficou em quarentena por duas semanas no porto de Yokohama, e foram registradas 91 mortes. Fontes: Dow Jones Newswires e Associated Press.