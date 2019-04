Japão anuncia nome de nova era imperial

Tóquio — O governo do Japão anunciou nesta segunda-feira que o nome da nova era que marcará o reinado do imperador Naruhito será “Reiwa”, uma combinação de dois caráteres inspirados em um clássico da poesia japonesa Waka.

O termo é inspirado em um dos principais cânticos da coleção “Manyoshu”, de Waka, a mais antiga poesia japonesa, compilada por volta do século VIII, e foi escolhida entre cinco candidatos, anunciou em uma entrevista coletiva o ministro porta-voz do governo japonês, Yoshihide Suga.

“Reiwa” surge da combinação de dois caracteres que podem ser traduzidos como “bom” ou “ordem” e “harmonia”, explicou Suga, expressando seu desejo de que o nome seja bem recebido pelo público e fique “profundamente enraizado” em suas vidas.

A nova era começará no dia 1º de maio, quando o príncipe herdeiro Naruhito, de 59 anos, assumir o papel de imperador após a abdicação um dia antes do seu pai Akihito, que será a primeira cessão do trono japonês em mais de 200 anos.

O reinado do imperador Akihito, de 85 anos, começou em janeiro do 1989 e era chamada de era “Heisei”, termo formado por dois caráteres que juntos poderiam ser traduzidos como “alcançar a paz”.

Os nomes das eras japonesas anteriores eram “Meiji” (governo esclarecido) de 1867, quando o imperador Mutsuhito ocupava o trono; “Taisho” (grande legitimidade), de 1912, a era do Imperador Yoshihito; e “Showa” (paz e harmonia) de 1926, a era do Imperador Hirohito.