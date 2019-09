Jacques Chirac, ex-presidente francês, morre aos 86 anos

São Paulo — O ex-presidente da França Jacques Chirac, um dos mais longevos presidentes da história francesa, morreu nesta quinta-feira, 26, em Paris. A informação foi confirmada pela família a agências de notícias.

O ex-chefe de Estado tinha 86 anos, e sua carreira política é considerada uma das mais excepcionais da França. Chirac foi primeiro-ministro, ministro e prefeito de Paris. Como chefe de Estado, governou o pais por dois mandatos, entre 1995 e 2007.

Chirac se tornou uma celebridade entre moderados por ter sido o presidente que se opôs à intervenção americana no Iraque, vetando o aval da ONU no Conselho de Segurança – enquanto o Reino Unido de Tony Blair embarcava no conflito ao lado de George W. Bush.

O ex-presidente francês era uma das personalidades políticas mais apreciadas no seu país. Ele era estimado por sua longa carreira política e sua personalidade carismática.

Por sua popularidade, seu estado de saúde era acompanhando de perto pela mídia e por todo o país. Vítima de um acidente vascular cerebral em 2005, ele tinha um quadro de saúde delicado segundo parentes, com momentos de desligamento, perda de memória e perda de audição. (Com agências internacionais).