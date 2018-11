Ivanka Trump utilizou conta de e-mail pessoal para assuntos da Casa Branca

Washington, 19 nov (EFE).- Ivanka Trump, filha e assessora do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou uma conta pessoal de e-mail para discutir assuntos oficiais da Casa Branca, segundo revelou nesta segunda-feira o jornal “The Washington Post”.

A prática de Ivanka Trump é parecida com a da ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, cujo uso do e-mail pessoal originou uma investigação do FBI e duras críticas de Trump durante a campanha eleitoral, que chegou a pedir prisão para sua oponente.

O “Post”, que cita fontes familiarizadas com uma análise interna da Casa Branca sobre sua correspondência, revelou que Ivanka enviou centenas de mensagens a funcionários, assessores e assistentes, muitos deles em violação dos protocolos do governo.

Quando soaram os alarmes na Casa Branca pelas suas práticas, Ivanka Trump alegou que desconhecia os protocolos.

Peter Mirijanian, um porta-voz do advogado Abbe Lowell, que representa Trump, reconheceu que a filha do presidente utilizou o e-mail pessoal, mas disse que nenhum das mensagens que enviou continha informação confidencial, como era o caso de Hillary.

“Durante sua transição ao governo, depois de receber uma conta oficial, mas antes que a Casa Branca lhe repassasse as mesmas diretrizes que aos outros que começaram antes que ela, Ivanka às vezes utilizou sua conta pessoal, quase sempre para assuntos logísticos e de agenda relacionada com a sua família”, disse.

De acordo com a análise interna da Casa Branca, Ivanka Trump utilizou sua conta pessoal para tratar assuntos oficiais menos de 100 vezes, muitas delas em resposta a funcionários que lhe escreveram a esse e-mail privado.