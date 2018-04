Ivanka Trump anuncia US$ 150 mi para empreendedoras na América Latina

Ivanka Trump, filha e assessora do presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira uma iniciativa para a qual seu Governo destinará US$ 150 milhões e buscará investimentos do setor privado a fim de facilitar o acesso das mulheres empreendedoras da América Latina ao capital.

“Hoje lançamos 2X Américas, uma nova iniciativa dos EUA que comprometerá US$ 150 milhões e mobilizará um total de US$ 500 milhões para proporcionar às mulheres na América Latina acesso ao capital, empregos e oportunidades para prosperar”, afirmou Ivanka Trump em um ato com a imprensa em Lima.

A filha mais velha de Trump, que está em Lima por causa da VIII Cúpula das Américas que começa hoje, denunciou que, no mundo todo, “as mulheres enfrentam um déficit de US$ 300 bilhões em acesso ao capital, e essa lacuna (com relação aos homens) é particularmente significativa aqui, na América Latina”.

“Queremos trabalhar com os nossos aliados no setor privado para reunir o capital necessário para acabar finalmente com esta persistente lacuna de gênero no acesso ao capital, para a qual por cada dólar que investimos (o Governo dos EUA), serão mobilizados até três a mais do setor privado”, explicou Ivanka.

“2X Américas empoderará as mulheres na América Latina, e quando as mulheres têm sucesso, as famílias têm sucesso, as comunidades têm sucesso e os países têm sucesso”, sublinhou.

A iniciativa é gerenciada pela Corporação para os Investimentos Privados no Exterior dos Estados Unidos (Opic, por sua sigla em inglês), que já dirige um plano similar destinado a mobilizar US$1 bilhão a nível internacional, e decidiu criar um programa específico para a América Latina.

Ao ato de apresentação compareceu também o secretário de Estado em funções dos EUA, John Sullivan, que pediu que cada economia seja “um local onde as mulheres possam trabalhar e prosperar”.

Ivanka Trump iniciou nesta quinta-feira suas atividades em Lima com uma visita à Bolsa de Valores e a uma empresa de produtos orgânicos chamada Ecoincas, onde se reuniu com mulheres empresárias, seguida de um jantar no restaurante Huaca Pucllana com os participantes na III Cúpula Empresarial das Américas, na qual hoje participa.

A filha do presidente publicou numerosas fotos e vídeos de suas atividades nas redes sociais Instagram e Twitter.