Itamaraty avalia transporte para brasileiros que querem deixar a Venezuela

São Paulo – O Itamaraty está preparando medidas de assistência para retirar brasileiros que queiram deixar a Venezuela diante do agravamento da crise no país vizinho. Desde o sábado, 23, o Consulado do Brasil em Caracas envia um formulário aos brasileiros perguntando se têm interesse em sair de lá caso sejam oferecidos meios de transporte pelo governo do Brasil.

“Em caso de agravamento da situação política na Venezuela teria interesse em retornar ao Brasil caso o governo brasileiro venha oferecer meios de transporte?” é a pergunta feita aos residentes. Além disso, o Itamaraty sonda quantos dependentes acompanhariam cada um que responde ao questionário.

Sábado foi o dia em que os confrontos nas fronteiras da Venezuela com o Brasil e com a Colômbia se intensificaram após o governo de Nicolás Maduro impedir a entrada de caminhões com ajuda humanitária em seu território.

Na ocasião, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil divulgou dois alertas aos brasileiros. Um deles justamente explicando a importância de se responder ao questionário. “Em vista da situação por que passa a Venezuela, este Consulado-Geral está coletando informações dos brasileiros residentes no país para fins de adotar medidas cabíveis de assistência consular. Para tanto, solicita o preenchimento do formulário”.

O outro comunicado divulgado pedia que os brasileiros evitassem as áreas de conflito na Venezuela. “O Consulado-Geral recomenda, também, aos turistas brasileiros que evitem viajar à Venezuela neste momento e enquanto perdurar a situação”, completa o alerta do Itamaraty.