Itália tem 431 novas mortes por covid-19, o número mais baixo em 3 semanas

A Itália anunciou, neste domingo, 431 novas mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde 19 de março.

É a primeira vez desde essa data que o número de mortos fica abaixo de 500 mortes por dia.

A Itália é um dos países mais atingidos pela pandemia, com um total de óbito próximo de 20.000, segundo dados oficiais.

“A diminuição da pressão em nossas estruturas hospitalares continua”, disse o chefe da Proteção Civil, Angelo Borrelli.

Pelo nono dia consecutivo, o número de pacientes em terapia intensiva diminuiu, com 3.343 leitos ocupados por esses pacientes gravemente afetados pelo coronavírus, o nível mais baixo desde 23 de março.

“Com as medidas adotadas, conseguimos reduzir a pressão sobre o principal pilar do nosso sistema de saúde”, disse Luca Richeldi, pneumologista do Hospital Gemelli, em Roma.

Esse controle da propagação é muito sensível na Lombardia, com mais da metade dos mortos na península. Suas autoridades registraram 111 mortes nas últimas 24 horas, o menor total desde 14 de março.

O número de mortes é “muito menor do que ontem e depois de tantos dias, há uma boa tendência de queda”, afirmou Giulio Gallera, responsável da Saúde da região.

As últimas notícias da pandemia do novo coronavírus