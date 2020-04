Itália registra queda em número de novos casos e mortes de coronavírus

Da Redação, com Reuters e AFP

A Itália, o país mais afetado do mundo pela epidemia da covid-19, registrou nesta quarta-feira (08) novos números encorajadores, especialmente uma diminuição do número diário de mortes e de pacientes em terapia intensiva.

As 542 novas mortes registradas nesta quarta-feira, com um total de 17.669, representam uma redução em relação à terça-feira, quando foram registradas 604 mortes em 24 horas, e à segunda-feira (636).

O número de pacientes em UTIs, 3.693, continua diminuindo pelo quinto dia consecutivo e está agora no nível de 26 de março, de acordo com o balanço divulgado pela proteção civil.

Da mesma forma, o número de pessoas curadas atingiu 2.099 “um recorde” em 24 horas, destacou Angelo Borrelli, chefe da proteção civil.

A região mais afetada continua sendo Lombardia, com mais da metade das mortes italianas, 9.722 e mais de 53.000 casos, enquanto toda a península registra até o momento 139.422 casos.

Apesar destes sinais encorajadores, os responsáveis pedem prudência e que não desistam do esforço, respeitando as regras de confinamento e de distanciamento social.

“A única arma que temos é o distanciamento social e o respeito às normas. Não devemos pensar que vencemos a batalha. A situação é e continua sendo grave, não podemos subestimar”, concluiu o ministro da Saúde, Robert Transpercé.

Estados Unidos

Já o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC)dos Estados Unidos informou 395.011 casos de coronavírus nesta quarta, um aumento de 20.682 casos em relação à contagem anterior, e disse que o número de mortes aumentou em 690, para 12.754.

O CDC divulgou sua contagem de casos da covid-19 com base em dados levantados até a tarde de terça-feira, em comparação com a contagem do dia anterior.

Os números do CDC não refletem necessariamente casos relatados por Estados individualmente.