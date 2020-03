Itália registra mais 602 mortes por coronavírus e já chega a 6.000 vítimas

O número de mortos por um surto de coronavírus na Itália aumentou em 602, para 6.078, disse o chefe da Agência de Proteção Civil nesta segunda-feira, o que representa um aumento de 11%, mas o menor aumento numérico desde quinta-feira, sugerindo uma tendência de queda.

De acordo com números oficiais, 651 pessoas morreram no domingo, enquanto no sábado foram 793 e na sexta-feira haviam sido 627.

O número total de casos confirmados na Itália subiu para 63.927 nesta segunda-feira, ante 59.138 antes, um aumento de 8%, informou a Agência de Proteção Civil — o menor aumento em termos percentuais desde que o contágio na Itália veio à luz, em 21 de fevereiro.

Dos infectados originalmente em todo o país, 7.432 haviam se recuperado totalmente até esta segunda-feira, em comparação com 7.024 no dia anterior. Havia 3.204 pessoas em terapia intensiva, contra 3.009 anteriores.

A região norte da Lombardia, a mais afetada, permaneceu em um situação crítica, com um total de 3.776 mortes e 28.761 casos. Os números se comparam a 3.456 mortes e 27.206 casos relatados até domingo.