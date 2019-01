Itália não reconhecerá Juan Guaidó como presidente da Venezuela

Roma – A Itália anunciou nesta quinta-feira que não reconhece Juan Guaidó como presidente da Venezuela porque não concorda em ingerir nos assuntos internos de outro país.

“A Itália não reconhece Guaidó porque somos totalmente contrários ao fato que um país ou um grupo de terceiros países possam determinar a política interna de outro país. Se chama princípio de não ingerência e é reconhecido pelas Nações Unidas”, afirmou o subsecretário de Relações Exteriores da Itália, Manilo Di Stefano.

Integrante do Movimento Cinco Estrelas (M5S), partido que governa a Itália em coalizão com a Liga Norte, Di Stefano anunciou o posicionamento do país sobre a situação ao comentar a abstenção dos deputados dos dois partidos na votação da Eurocâmara que reconheceu Guaidó como presidente interino da Venezuela.

“O maior interesse que temos é evitar uma guerra na Venezuela. Evitar que cometam o mesmo erro já cometido na Líbia e que agora todos reconhecem. Devemos evitar que ocorra o mesmo na Venezuela”, explicou o diplomata italiano.

A abstenção dos eurodeputados do M5S e da Liga Norte, no entanto, não causou mais polêmica do que a decisão de alguns integrantes do Partido Democrático (PD), do ex-primeiro-ministro italiano Matteo Renzi, de seguir o caminho adotado pelos compatriotas na votação.

“É gravíssima a abstenção de uma parte dos deputados do PD, que deveriam ter apoiado a democracia”, escreveu o senador Ernesto Magorno em mensagem divulgada no Twitter.

A resolução que reconhece Guaidó como presidente interino da Venezuela foi aprovada hoje pela Eurocâmara com 439 votos favoráveis, 104 contrários e 88 abstenções.