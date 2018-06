Itália não autoriza desembarque de imigrantes e pede que Malta os acolha

Roma, 10 jun (EFE).- O novo ministro de Interior da Itália, Matteo Salvini, pediu neste domingo às autoridades de Malta que deixem entrar em seus portos o navio da ONG SOS Méditerranée com 629 imigrantes a bordo, e advertiu que não autorizará o desembarque dessa embarcação na Itália.

De acordo com veículos de imprensa italianos, Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga (antiga Liga Norte), enviou uma carta urgente às autoridades maltesas na qual explica que o navio Aquarius da SOS Méditerranée, com funcionários da ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF), está a 43 milhas de Malta, por isso, este país tinha a obrigação de receber o desembarque.

Salvini realizou este pedido depois que 232 imigrantes resgatados há poucos dias pela ONG alemã Sea Watch chegaram ao porto de Reggio, na Calábria, após quatro dias no mar, devido à recusa de Malta para permitir o desembarque dos mesmos.

Segundo o jornal “Malta Today”, um porta-voz do governo maltês se pronunciou sobre o resgate da Sea Watch e disse que o mesmo “ocorreu na área de busca e resgate da Líbia e foi coordenado pelo centro de coordenação de resgate em Roma. Malta não é a autoridade coordenadora e não tem competência neste caso”.

A guarda costeira italiana, que coordena as operações de vigilância e resgate no Mediterrâneo central, informou à Agência Efe que ontem foram resgatados 629 imigrantes em seis operações nas quais participaram lanchas e navios da guarda costeira da ilha de Lampedusa, três navios mercantes e a ONG SOS Méditerranée.

Todos os imigrantes, entre eles 123 menores não acompanhados, 11 crianças pequenas e sete mulheres grávidas, foram transferidos a bordo do navio Aquarius da SOS Méditerranée, comunicou a ONG francesa.