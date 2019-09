Itália: M5S vota a favor de coalizão com Partido Democrático

Roma — Membros do Movimento 5-Estrelas anti-establishment apoiaram uma coalizão proposta com o Partido Democrático (PD), de centro-esquerda, nesta terça-feira, abrindo caminho para um novo governo tomar posse nos próximos dias na Itália.

Em uma votação online, 79,3% dos apoiadores do 5-Estrelas votaram a favor da união de forças com o PD, seus adversários políticos de longa data, enquanto 20,7% se opuseram à aliança, disse o líder do partido Luigi Di Maio a repórteres.

A votação significa que o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, agora pode concluir o trabalho sobre o novo governo e apresentar ao presidente Sergio Mattarella uma lista de ministros sugeridos. Ele então terá que ganhar votos de confiança nas duas casas do Parlamento.