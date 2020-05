Itália e Irlanda retomam as atividades após meses em quarentena

Pouco a pouco, mais países europeus estão saindo das rigorosas quarentenas adotadas nos últimos meses para conter a propagação do novo coronavírus. Nesta segunda-feira (18), é a vez de a Irlanda e também de a Itália retomarem algumas das atividades que estavam paralisadas.

A Itália, epicentro da pandemia na Europa, vai permitir a reabertura de lojas, restaurantes, bares, cabeleireiros, salões de beleza, spas e museus já a partir de hoje. Os estabelecimentos, no entanto, têm de cumprir uma série de medidas de precaução para poder funcionar.

Os consumidores só poderão circular dentro das lojas se estiverem usando máscaras, e o número de pessoas será controlado. Os restaurantes precisam assegurar uma distância mínima de 1 metro entre os clientes. A regra também vale para os cabeleireiros, que só poderão atender com hora marcada. Nos salões de beleza, os trabalhadores deverão usar equipamentos de proteção para o rosto, além das máscaras.

A liberação do comércio faz parte da segunda fase do plano de reabertura adotado pelo governo italiano. No início de maio, as fábricas já haviam sido autorizadas a funcionar e as obras e construções foram retomadas. Os italianos também já podiam sair de casa para fazer exercícios na rua ou passear. Parques e praças estavam liberados.

O governo também autorizou a partir de hoje que as pessoas voltem a se reunir com familiares e amigos, mas recomenda que as pessoas continuem usando máscaras e evitem o contato próximo. Também será permitido viajar dentro de cada região italiana sem restrições.

Ainda que parcial, a reabertura é um alívio para os italianos. O país é um dos mais castigados pela pandemia, com 225.400 casos e 31.900 mortes. Desde o pico da epidemia, em março, o número de casos vem caindo gradualmente no país. No domingo, o número de mortes registradas nas últimas 24 horas foi de 145, o menor número desde o início da quarentena em março.

Já a Irlanda começa nesta segunda-feira (18) a colocar em prática o plano traçado pelo governo do primeiro-ministro Leo Varadkar para tirar o país gradualmente do lockdown, em vigor desde 28 de março. A retomada das atividades será feita em cinco fases e deverá se estender até agosto.

Na primeira etapa, a partir de hoje, o governo liberou algumas atividades de comércio e serviços, como as lojas de material de construção, de suprimentos para jardinagem, de produtos ópticos e de reparação de veículos. As pessoas poderão se exercitar em ambiente aberto, desde que num raio de até 5 quilômetros da residência, e reunir-se com amigos e familiares, respeitando a mesma distância e em grupos de no máximo quatro pessoas. Os trabalhadores externos, como jardineiros e operários da construção civil, poderão retomar as atividades. O governo recomendou que as demais pessoas continuem a trabalhar remotamente.

O plano é ampliar a lista das atividades permitidas gradualmente até 10 de agosto, quando, dependendo da evolução dos casos, deverão ser autorizados os eventos públicos com maior número de participantes e a retomada das aulas nas escolas.

Desde o início da pandemia, a Irlanda registrou cerca de 24.100 casos de covid-19 e 1.550 óbitos. No pico da crise, há três semanas, teve 220 mortes em um único dia. Na semana passada, a média havia caído para 12 mortes por dia, o que deu segurança para o governo iniciar a reabertura da economia. Tanto na Irlanda, quanto na Itália, a retomada das atividades vem em uma boa hora.