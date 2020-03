Itália deve fechar cinemas e teatros para conter coronavírus

São Paulo — O governo da Itália deve fechar cinemas e teatros e proibir eventos públicos em todo o país para tentar conter o surto de coronavírus, de acordo com um projeto de decreto elaborado nesta quarta-feira.

O decreto visto pela Reuters ordena “a suspensão de eventos de qualquer natureza… que envolvam a concentração de pessoas e não permitam que uma distância de segurança de pelo menos um metro seja respeitada”.

O projeto de decreto também pede aos italianos que evitem abraçar e apertar as mãos para evitar, tanto quanto possível, uma maior propagação da doença, que está concentrada principalmente nas regiões do norte do país.

No país, já são mais de 2.500 casos confirmados, o que o a ocupar o quarto lugar no ranking de países com mais pessoas infectadas.