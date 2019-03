Isralenses fazem protesto em Tel Aviv para exigir renúncia de Netanyahu

Jerusalém – Centenas de israelenses exigiram neste sábado, em Tel Aviv, a renúncia do primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, depois do anúncio feito pela Procuradoria-Geral de que irá acusá-lo por corrupção.

“Netanyahu, Israel está envergonhada”, foi uma das frases projetadas na fachada de um prédio perto da manifestação, convocada por partidos de esquerda e opositores do primeiro-ministro.

Os manifestantes partiram da Praça Habima e caminharam até a sede do Likud, o partido do primeiro-ministro.

“Netanyahu deveria ter aberto seu discurso com duas palavras: eu renuncio”, disse a deputada do Meretz, Michal Rozin, aos manifestantes, que chamavam o premiê de corrupto.

Dezenas de pessoas também se reuniram em frente à residência do chefe de governo de Israel em Jerusalém, também pedindo que Netanyahu deixasse o poder após o escândalo.

Na quinta-feira, após anos de investigações, o procurador-geral de Israel, Avijai Mandelblit, anunciou a intenção de acusar Netanyahu por fraude, ruptura de confiança e recebimento de propina. O primeiro-ministro terá a oportunidade de argumentar contra as acusações antes delas serem formalizadas.

Netanyahu não é obrigado a renunciar, mas caso as acusações avancem e o primeiro-ministro perca as próximas eleições, o Suprema Corte de Israel pode pedir que ele deixe o cargo como parlamentar para evitar ingerências no Mistério da Justiça. EFE