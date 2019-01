Israel testa com sucesso sistema antimísseis de longo alcance, o Arrow 3

Israel anunciou nesta terça-feira (22) ter testado com sucesso, junto com os Estados Unidos, o sistema antimíssil Arrow 3, desenvolvido e financiado pelos dois países.

O sistema foi projetado para interceptar artefatos acima da atmosfera e com alcance de até 2.400 quilômetros.

De acordo com o Center for Strategic and International Studies (CSIS), o sistema foi desenvolvido para lidar com as crescentes capacidades de adversários regionais, como o Irã.

O Arrow 3 já foi implantado e testado com sucesso no passado, segundo Israel.

No teste desta terça-feira, realizado no centro de Israel, foi lançado um alvo detectado pelos radares do sistema que transmitiram os dados para um centro de controle, informou o Ministério da Defesa em um comunicado.

“No momento apropriado, foi lançado o Arrow 3 contra o alvo, e ele cumpriu com sucesso sua missão”, acrescentou o Ministério.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou a fábrica das Indústrias Aeroespaciais de Israel (IAI) em Beer Yaakov (centro), onde o sistema foi construído.

Primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ao lado de um interceptador de mísseis balísticos Arrow- 3.

O sistema Arrow é cofinanciado pelos Estados Unidos e foi concebido e construído pela Israel Aerospace Industries e pelo grupo americano Boeing.