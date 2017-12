Israel rejeita votação na ONU e agradece Trump

Jerusalém – Israel rejeitou a votação na Organização das Nações Unidas realizada nesta quinta-feira, que pedia aos Estados Unidos que retirassem sua decisão de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel.

“Israel rejeita a decisão da ONU e, ao mesmo tempo, está satisfeito com o elevado número de países que não votaram a seu favor”, informou um comunicado do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

“Israel agradece ao presidente Trump por sua posição inequívoca em favor de Jerusalém e agradece aos países que votaram em conjunto com Israel, juntamente com a verdade”, afirmou.

Um total de 128 países aprovou a resolução, nove votaram contra e 35 se abstiveram.