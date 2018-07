Israel reabrirá passagem comercial com Gaza se calma for mantida

Jerusalém, 22 jul (EFE).- Israel vai retirar dentro de dois dias as restrições da passagem comercial e da área de pesca na Faixa de Gaza, que impôs para pressionar o movimento islamita Hamas pelo lançamento de balões incendiários, se a calma no território palestino for mantida, anunciou neste domingo o titular de Defesa israelense, Avigdor Lieberman.

“Se hoje e amanhã a situação continuar como ontem, na terça-feira devolveremos Kerem Shalom (única passagem de mercadorias entre Israel e o território), à situação habitual, e a área de pesca voltará à mesma distância que antes”, disse Lieberman na passagem fronteiriça.

Lieberman ressaltou que para suspender as recentes medidas restritivas, que agravaram o bloqueio, “os moradores de Gaza devem compreender que enquanto houver balões incendiários e incêndios, a sua vida não voltará à normalidade”.

Desde o dia 9 de julho, Israel restringiu as transações comerciais em Kerem Shalom, só aberto para alimentos e remédios, e na semana passada agravou estas limitações ao gás e ao combustível, além de reduzir a área de pesca de seis para três milhas náuticas. EFE