Israel prossegue com resposta a ataques e mata dois palestinos

Dois palestinos foram mortos em um bombardeio israelense na Faixa de Gaza neste domingo, de acordo com um porta-voz do Ministério da Saúde da Gazeta,na retaliação de Israel pelo disparo de foguetes palestinos.

Os militantes palestinos dispararam neste mais foguetes contra Israel, cujo primeiro-ministro ordenou manter uma “resposta em massa”, em uma escalada que deixou cerca de dez mortos em pouco mais de 24 horas.

O premiê Benjamin Netanyahu ordenou que as Forças Armadas continuem com seus “ataques em massa” contra alvos do Hamas e da Jihad Islâmica na Faixa de Gaza.

“Instruí o exército a continuar seus ataques em massa contra elementos terroristas da Faixa de Gaza e ordenei que reforcem as forças posicionadas ao redor da Faixa de Gaza com tanques, artilharia e tropas”, afirmou no início do conselho de ministros de domingo.

Os 250 foguetes palestinos disparados no sábado representam o maior ataque contra Israel em um único dia nos últimos anos.