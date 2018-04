Israel promete importante anúncio sobre acordo nuclear com Irã

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fará às 20h locais (14h em Brasília) desta segunda-feira (30) um importante anúncio sobre o acordo nuclear com o Irã – informou seu gabinete, sem dar detalhes sobre o conteúdo do pronunciamento.

Netanyahu é um crítico virulento desse acordo assinado em 2015 por seis grandes potências com a República Islâmica.

O anúncio de Netanyahu será feito no Ministério da Defesa, um dia depois da visita a Israel do recém-empossado secretário de Estado americano, Mike Pompeo, e dois dias depois de uma conversa por telefone do premiê israelense com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Trump, que também se opõe ao acordo, prometeu para 12 de maio o anúncio sobre se volta, ou não, a impor sanções a Teerã.