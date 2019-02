Israel não anulará acordos com palestinos por votação na ONU

Jerusalém – Israel anunciou que não anulará nenhum acordo concluído com palestinos em represália pela votação prevista para esta quinta-feira em Nova York que pode render à Palestina o status de Estado observador não membro da ONU.

“Não temos nenhuma intenção de anular o mínimo acordo concluído, em particular no campo econômico. Tudo o que faremos depois desta votação será aplicar estes acordos ao pé da letra”, declarou à AFP Yigal Palmor, porta-voz do ministério das Relações Exteriores.

Palmor reafirmou que, ao recorrer desta maneira à Assembleia Geral da ONU, os palestinos procedem “uma violação flagrante dos compromissos que assumiram de solucionar o conflito com Israel por meio de negociações e não com medidas unilaterais”.

O presidente palestino Mahmud Abbas deve submeter à votação da Assembleia Geral da ONU, a partir das 20H00 GMT (18H00 de Brasília), um projeto de resolução que concede à Palestina, atualmente “entidade” observadora, o status de “Estado observador não membro”.

O texto precisa da maioria simples dos votos dos 193 países membros para ser aprovado.