Israel fecha passagem com Gaza após ataque com foguete

Jerusalém/Gaza — Israel fechou nesta segunda-feira, 25, os cruzamentos de fronteira com a Faixa de Gaza e anunciou a redução da área de pesca permitida aos pescadores do território após um ataque com foguete esta madrugada, que caiu sobre uma casa na região central de Israel e causou sete feridos.

“O Coordenador das Atividades do Governo nos Territórios, o tenente-general Kamil Abu Rukun, anunciou esta manhã o fechamento dos cruzamentos de Erez e Kerem Shalom, assim como a redução da área de pesca na Faixa de Gaza, até novo anúncio”, informou o COGAT, órgão militar israelense que administra os territórios ocupados.

“A decisão foi tomada após o disparo do foguete contra território israelense esta manhã”, acrescentou o comunicado militar.

Esta madrugada, sete israelenses – entre eles duas crianças e um bebê de um ano e meio – sofreram ferimentos por causa de um foguete lançado a partir de Gaza que caiu em uma casa na comunidade de Mishmeret.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que está de visita oficial aos Estados Unidos, onde se reunirá esta manhã com o presidente Donald Trump, anunciou que vai abreviar sua viagem e retorna imediatamente a Israel para analisar a situação de segurança.

“Houve um ataque criminoso contra o Estado de Israel e responderemos com força”, advertiu o chefe de governo.

Uma fonte do movimento islamita Hamas em Gaza afirmou à televisão árabe por satélite “Al Arabiya”, que o foguete foi lançado por erro, ativado pela chuva e pelos raios que caíram no território palestino ao longo da noite.