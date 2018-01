Israel constrói grande muro subterrâneo na fronteira com Gaza

Jerusalém – O Exército de Israel revelou nesta quinta-feira para a imprensa o muro subterrâneo que constrói na fronteira com a Faixa de Gaza, uma grande estrutura dotada de sensores para evitar as infiltrações a partir do território palestino.

“Nenhum muro é impenetrável cem por cento, mas este é muito difícil de vulnerar”, declarou à Agência Efe o porta-voz do Exército, Jonathan Conricus, durante uma visita em que se mostrou aos meios nacionais e internacionais esta estrutura e alguns dos túneis escavados pelas milícias palestinas em Gaza, que Israel pretende destruir graças a ela.

O muro, pensado na ofensiva militar de 2014 de Israel contra as milícias palestinas em Gaza, com o Hamas à frente, vai cobrir 65 metros ao longo da fronteira, sob bloqueio israelense há uma década.

Justamente a destruição do sistema de corredores subterrâneos foi uma das razões defendidas por Israel para lançar a operação “Margem Protetora” de 2014, que em 50 dias causou a morte de mais de 2.100 palestinos e 73 israelenses.

A Agência Efe pôde comprovar que se escava fundo nos locais nos quais serão inseridas as enormes peças metálicas que formarão o muro, a muitos metros no subsolo até muitos metros acima da terra.