Israel bombardeia postos do Hamas após lançamento de foguetes

Jerusalém – O Exército israelense bombardeou nesta segunda-feira posições do movimento islamita Hamas na Faixa de Gaza, em resposta ao lançamento de projéteis em direção a Israel por parte das milícias palestinas, informou um comunicado militar.

“Em resposta aos foguetes disparados, um tanque do Exército e a aviação israelense alcançaram postos militares do Hamas no sul da Faixa”, confirmou a nota.

“Foram lançados projéteis da Faixa de Gaza em direção a Israel. Os impactos ainda não foram identificados”, indicou em um primeiro alerta um porta-voz militar.

Desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu na última quarta-feira Jerusalém como capital de Israel, as milícias lançaram vários projéteis desde Gaza, ataques aos quais o Exército respondeu com bombardeios em represália sobre alvos do movimento islamita, que controla o enclave há uma década.

“O Exército responsabiliza o Hamas por estas ações agressivas que se originam na Faixa de Gaza”, ressaltou o escritório de imprensa militar.

Na quinta-feira, Israel respondeu ao disparo de foguetes atacando duas infraestruturas militares; na sexta, os bombardeios israelenses deixaram pelo menos 15 feridos, um deles um bebê de seis meses, e na madrugada de sábado os ataques aéreos provocaram a morte de dois militantes do Hamas.