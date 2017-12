Israel bombardeia centro do Hamas em Gaza após foguetes

Jerusalém – Israel bombardeou esta madrugada um alvo militar do movimento islamita palestino Hamas na Faixa de Gaza em represália ao lançamento ontem à noite de dois foguetes a partir do território contra o país, informaram fontes militares.

“Em resposta aos foguetes que foram lançados contra o sul de Israel, aviões da Força Aérea Israelense atacaram um centro de treinamento do Hamas no norte da Faixa de Gaza”, explicou o Exército em comunicado.

“No centro, foram atacadas três estruturas e outra infraestrutura terrorista. As Forças de Defesa de Israel consideram a organização terrorista Hamas responsável por este ato hostil”, acrescenta a nota militar.

O bombardeio aconteceu pouco antes das quatro da madrugada hora local (0h em Brasília).

Ontem à noite por volta das 21h (17h) o lançamento de dois projéteis desde Gaza fez os alarmes sorem no leste do país, na área do Conselho Regional de Ashkelon, se bem que os projéteis caíram dentro da própria Faixa, segundo confirmou o Exército.