Israel bombardeia alvos militares na Faixa de Gaza

Aviões e tanques israelenses bombardearam nesta sexta-feira (20) “alvos militares em toda a Faixa de Gaza”, em resposta aos “tiros” visando tropas israelenses perto da fronteira com o enclave palestino, informou o Exército israelense em um comunicado.

Os tiros contra os soldados israelenses foram disparados durante “violentos distúrbios ao longo da cerca de segurança” que marca a fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza, segundo o Exército.

Segundo balanço do Ministério da Saúde, quatro palestinos morreram, dois deles perto de Jan Yunir, no sul da Faixa de Gaza, durante um ataque contra um posto de vigilância do Hamas – movimento islâmico que governa Gaza.

Um terceiro foi abatido pelo Exército israelense em Rafah, no sul do enclave palestino.

Um porta-voz da Forças Armadas israelenses informou em comunicado que aviões e tanques israelenses bombardearam, nesta sexta-feira, “alvos militares em toda a Faixa de Gaza”, em resposta a disparos contra tropas israelenses perto da fronteira do enclave palestino.

Os disparos foram feitos durante “os violentos protestos ao lado da cerca de segurança” presente na fronteira entre Gaza e Israel, garantiu o Exército israelense, em resposta ao anúncio da morte de palestinos pelo Ministério da Saúde de Gaza.

Desde 30 de março, os palestinos protestam regularmente na região da fronteira para denunciar o bloqueio imposto por autoridades israelenses a Gaza e exigir o retorno dos refugiados palestinos expulsos em 1948 com a criação do Estado de Israel.

Mais de cem palestinos foram abatidos pelo Exército israelense durante os confrontos que começaram no fim de março. Nenhum israelense morreu nos últimos meses do conflito.

No fim de semana passado, aconteceu o pior confronto entre Israel e o Hamas desde a guerra de 2014.

Há pouco mais de uma semana, Israelendureceu sua resposta diante do lançamento de cometas e balões incendiários de Gaza, que incendiaram 2.600 hectares em território israelense, segundo o Estado judeu. Soldados israelenses disparam contra pessoas que lançavam esses artefatos nos últimos dias.