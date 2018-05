Israel atuou com moderação em Gaza, diz embaixadora dos EUA na ONU

Israel agiu com moderação nesta segunda-feira em resposta à provocação do Hamas, declarou nesta terça-feira a embaixadora americana na ONU, em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança sobre a violência registrada no dia anterior na Faixa de Gaza.

“Nenhum país nesta câmara agiria com mais moderação do que Israel”, disse Nikki Haley ao Conselho de Segurança.

“De fato, o histórico de vários países sugere que seriam menos moderados”, afirmou ela, acrescentando que “o Hamas está satisfeito com os resultados”, estimando que o movimento palestino é favorecido pela violência.

