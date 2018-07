Israel ativa sistema antimísseis contra foguetes sírios

O Exército israelense indicou nesta segunda-feira que derrubou dois foguetes lançados a partir da Síria com seu novo sistema antimísseis, ‘Funda de David’.

Os foguetes caíram em território sírio, informou o Exército em um comunicado. Os projéteis iam na direção de Israel, mas são a consequência da guerra que devasta a Síria desde 2011.

Fronda de David é um sistema de interceptação de projéteis de médio alcance, desenvolvido com o apoio dos Estados Unidos. Segundo os meios de comunicação israelenses, é a primeira vez que é utilizado.

Este dispositivo representa um sistema intermediário entre o “Arrow 2”, sistema antimísseis de longo alcance, e as baterias de interceptação de foguetes de curto alcance “Domo de Ferro”.

Israel está em alerta após a ofensiva lançada em 19 de junho pelo regime sírio e seus aliados para retomar as áreas rebeldes nas províncias de Deraa e Quneitra, no sul da Síria. Estas regiões fazem fronteira com a parte sul das Colinas de Golã, ocupada e anexada por Israel.

A Rússia, assim como o Irã e o movimento libanês Hezbollah, apoiam as forças do presidente sírio Bashar al-Assad.

Israel atacou a Síria várias vezes, especialmente posições do regime em Damasco e de seus aliados.