Irmão de Pablo Escobar cria arrecadação para impeachment de Trump

São Paulo — A Escobar Inc, empresa que cuida dos ativos de Pablo Escobar, acaba de lançar uma campanha no GoFundMe para arrecadar 50 milhões de dólares. O objetivo é financiar um impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A pessoa por trás da iniciativa é Roberto Escobar, irmão do ex-narcotraficante colombiano e fundados da companhia.

“Eu sempre consegui o que eu queria. Tudo. Eu sei como negociar e tenho o poder de fazer as coisas serem feitas. Trump será impichado”, disse ele. A quantia, segundo o pedido de arrecadação, será voltada para pagar pesquisas, firmas e advogados que podem ajudar a derrubar o presidente norte-americano.

No imagem abaixo, destacada no site da Escobar Inc, Olaf Gusafsson (CEO da empresa) explica que “precisa da ajuda das pessoas que concordam com o faro de que não é justo ter um presidente corrupto comandando os Estados Unidos”.

Segundo o site de notícias TMZ, Roberto Escobar afirma ter documentos que confirmam negócios entre Trump e a Escobar Inc, além de saber “outras coisas” sobre o presidente. “Eu sou o irmão de um herói latino e já eliminei muitas pessoas do poder […] e vou fazer isso de novo”, disse Roberto.

Até o momento, a campanha, que foi criada há um dia e aceita até pagamentos em bitcoin, arrecadou 110 dólares.