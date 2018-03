Irmão de Messi é detido na Argentina após acidente de carro

Buenos Aires – Matías Messi, um dos irmãos mais velhos do capitão do Barcelona, Lionel Messi, foi detido na cidade argentina de Villa Gesell após se envolver em um acidente de trânsito e ameaçar o outro motorista com uma arma de fogo, informaram neste domingo fontes da Polícia local.

O irmão do capitão da seleção argentina “teve uma forte discussão com o outro motorista e depois pegou uma arma de fogo”, disseram testemunhas, embora a Polícia não tenha encontrado “nenhuma arma” dentro da caminhonete que dirigia, na qual havia dois cigarros de maconha, segundo o portal “Rosario 3”.

Matías, de 35 anos, ficou detido na Delegacia 4 de Villa Gesell, na província de Buenos Aires, e depois foi levado para a vizinha cidade de Pinamar, onde se espera que preste depoimento nas próximas horas, detalharam fontes policiais.

O irmão de Messi também foi notícia em novembro deste ano depois de sofrer um acidente com sua lancha no rio Paraná e ser investigado pela Polícia do lugar por portar uma arma.

No acidente, Matías sofreu vários ferimentos no rosto, sendo operado e ficando internado durante mais de dois meses em Rosario.