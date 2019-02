Irlanda vê junho como limite para qualquer prorrogação do Brexit

Dublin — Qualquer pedido britânico para prolongar as negociações do Brexit seria recebido com uma resposta generosa da União Europeia, desde que o plano fosse apresentado, e um limite natural para esse pedido seria o fim de junho, disse o ministro das Relações Exteriores da Irlanda nesta sexta-feira.

“Se houver um pedido de prorrogação do Artigo 50 vindo de Londres e houver um plano a ser seguido em termos de uma estratégia para tentar concluir essas discussões, acho que haveria uma resposta bastante generosa a isso”, disse Simon Coveney em um evento sobre o Brexit em Dublin.

“Com os aspectos práticos em torno das eleições europeias e o estabelecimento de uma nova Comissão Europeia… existe uma extensão natural até o final de junho, mas isso é uma questão para a primeiro-ministra britânica e o Parlamento britânico.”