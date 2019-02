Irlanda publica legislação para Brexit sem acordo

Londres – O governo da Irlanda publicou uma legislação que tem o objetivo de mitigar os danos de um eventual Brexit sem acordo, mas disse esperar que a lei nunca seja utilizada.

Dublin pretende acelerar a tramitação do projeto de lei no Parlamento irlandês, de modo que seja aprovado antes da saída do Reino Unido da União Europeia, prevista para 29 de março.

Como grande parceiro comercial da Grã-Bretanha e único país da UE que compartilha uma fronteira terrestre com o Reino Unido, a Irlanda está sujeita a um gigantesco impacto econômico caso um Brexit sem acordo acarrete em tarifas, inspeções alfandegárias e outras barreiras.

O vice-primeiro-ministro irlandês, Simon Coveney, disse hoje que o projeto de lei tentará compensar “os piores efeitos de um Brexit desordenado”, ao oferecer assistência a empresas e garantir que os cidadãos tenham acesso a serviços.

Coveney ressaltou, porém, que seu “único desejo” é que a lei fique engavetada.