Iraque pede para EUA iniciarem retirada de suas tropas do país

Washington — O primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdul Mahdi, pediu ao secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, o estabelecimento de um mecanismo para a retirada de tropas dos Estados Unidos do país, disse o gabinete do premiê nesta sexta-feira, de acordo com o jornal Washington Post.

Mahdi fez o pedido durante telefone com Pompeo na quinta-feira, segundo o Post. A medida ocorreu após o Parlamento iraquiano aprovar a saída dos 5.000 soldados norte-americanos no país, depois que um ataque norte-americano de drone em Bagdá matou o comandante militar iraniano Qassem Soleimani na semana passada.

O Irã retaliou na noite de terça-feira com ataques aéreos em duas bases no Iraque que abrigam tropas norte-americanas. Não houve vítimas e, desde então, o Irã e os Estados Unidos passaram a diminuir as tensões.

O Departamento de Estado dos EUA não retornou de imediato a uma solicitação para comentar a reportagem.

No telefonema, Mahdi pediu a Pompeo “que enviasse representantes ao Iraque para estabelecer um mecanismo para implementar a decisão do Parlamento da retirada segura de forças do Iraque”, afirmou o Post.

Mahdi também se opôs à entrada de forças norte-americanas no Iraque e a aviões sobrevoando o espaço aéreo iraquiano, de acordo com um comunicado citado pelo Post.