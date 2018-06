Iranianas veem jogo da Copa 2018 em estádio de Teerã apesar de proibição

Anacara – Mulheres iranianas puderam assistir à partida da seleção do país contra Portugal em uma tela grande em um estádio em Teerã nesta segunda-feira, reportou a agência de notícias iraniana Isna, apesar de uma proibição apoiada por linhas-duras.

Desde a revolução Islâmica de 1979 no Irã, mulheres foram barradas de comparecer a partidas de futebol masculino, baseado parcialmente na ideia de que elas deveriam ser protegidas de ouvir torcedores homens xingando.

“Esses indivíduos e famílias que compraram ingressos podem ir ao estádio para ver o jogo da Copa do Mundo em tempo real”, disse a Isna, citando uma nota emitida pelo gabinete do governador de Teerã.

O presidente pragmatista do Irã, Hassan Rouhani, repetidamente critica a proibição, mas não conseguiu removê-la por resistência de conservadores poderosos no establishment clerical e de segurança.

É apenas a segunda vez em quase 40 anos que mulheres iranianas tiveram permissão para assistir futebol no estádio Azadi em Teerã, o maior do Irã, com 120 mil lugares.

Os portões do estádio foram abertos pela primeira vez desde 1979 para torcedoras em 20 de junho para exibir a partida do Irã pela Copa do Mundo contra a Espanha, quando centenas de mulheres compareceram.

Mas o procurador-geral linha-dura do Irã, Mohammad Jafar Montazeri, criticou a medida no domingo, reportou a imprensa iraniana, dizendo que ele estava “envergonhado” do que havia acontecido no estádio.