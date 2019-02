Irã vê avanços em negociação nuclear apesar de divergências

Teerã – As negociações entre o Irã e as grandes potências sobre o programa nuclear de Teerã progrediram, mas ainda existem “pontos de divergência”, afirmaram os negociadores iranianos, no terceiro dia de negociação em Genebra.

“Ainda temos que trabalhar sobre os pontos de divergência”, declarou o chefe da diplomacia iraniana, Mohamad Javad Zarif, citado pela imprensa local, depois de uma reunião de uma hora com a colega europeia Catherine Ashton.

“Os pontos de vista estão mais próximos (…) em uma reunião positiva, apesar de ter sido curta”, disse Majid Takht-Ravanchi, um dos integrantes da equipe de negociação.